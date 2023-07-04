Белорусская церковь согласна приютить монахов Киево-Печерской лавры
Согласно заявлению Синода Белорусской православной церкви (БПЦ), она готова разместить в своих помещениях монахов из Киево-Печерской лавры, если украинские власти будут настаивать на их выселении.
«Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монашествующих из Киево-Печерской лавры, они могут обрести место дальнейшего иноческого подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви», – сказано в сообщении БПЦ.
В своём сообщении синод также обратился к властям Украины с призывом не допустить вывоза святынь Киево-Печерской лавры.
«Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа. Члены Синода от лица священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви вновь решительно осуждают противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и города Киева», – заявил синод.
Ранее адвокат УПЦ назвал незаконными попытки опечатать здания Киево-Печерской лавры.