Белорусская церковь согласна приютить монахов Киево-Печерской лавры

«Мы выступаем против изгнания братии Киево-Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий подвизаются в богоугождении и молитве во благо украинского народа. Члены Синода от лица священнослужителей, монашествующих и мирян Белорусской Православной Церкви вновь решительно осуждают противоречащие украинскому законодательству и общечеловеческому нравственному закону действия властей Украины и города Киева», – заявил синод.