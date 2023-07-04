Метеорологи назвали самый жаркий день на Земле за всю историю наблюдений

Национальный центр экологического прогнозирования США зафиксировал в понедельник, 3 июля, рекордную высокую среднюю температуру на Земле за всю историю наблюдений. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные центра.

По данным метеорологов, средняя температура на Земле 3 июля превысила 17 градусов Цельсия, чего не случалось с момента начала наблюдений в 1979 году. Одной из причин рекорда стало очередное проявление феномена, известного как Эль-Ниньо - колебания температур поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана.