Французский историк и его жена получили российское гражданство

Вручение паспортов РФ семье Барки состоялось 4 июля в посольстве России в Париже. Отмечается, что историк на протяжении последних 20 лет работал над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, которые сражались вместе с французами против нацизма. В частности, с его помощью была восстановлена история «Родины» — женского партизанского отряда французского «Сопротивления». Его супруга, являющаяся потомком советских партизан, помогала в супругу в его деятельности.