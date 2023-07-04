Французский историк и его жена получили российское гражданство
Французский историк Рене Барки и его жена Майя Шумякова получили российское гражданство, паспорта паре вручил посол РФ в Париже Алексей Мешков, сообщается на сайте диппредставительства.
Вручение паспортов РФ семье Барки состоялось 4 июля в посольстве России в Париже. Отмечается, что историк на протяжении последних 20 лет работал над сохранением исторической памяти о советских воинах и партизанах, которые сражались вместе с французами против нацизма. В частности, с его помощью была восстановлена история «Родины» — женского партизанского отряда французского «Сопротивления». Его супруга, являющаяся потомком советских партизан, помогала в супругу в его деятельности.
«Дорогие друзья, своими делами и поступками вы доказали, что достойны носить гордое звание гражданина Российской Федерации. Я уверен, что и в дальнейшем вы будете продолжать свою благородную миссию», — сказал на церемонии Мешков.
Также Барки получили от посла медали «За любовь и верность», которая вручается в РФ семейным парам, состоящим в браке 25 и более лет.