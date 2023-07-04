Минтруд спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в ближайшее время безработица в стране будет находиться на низком уровне и постепенно снижаться. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такое заявление министр сделал во время совещания президента России Владимира Путина с правительством. В связи с озвученным прогнозом Котякова, Минтруд не планирует в ближайшее время никаких изменений на рынке труда.
«Сегодня сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя. Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться», – заявил Котяков.
Он также добавил, что Минтруд планирует сконцентрировать свои усилия на обеспечении отбора квалифицированных кадров для промышленных предприятий.
Ранее Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ до 19,2 тысяч рублей с 2024 года.