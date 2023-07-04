Минтруд спрогнозировал постепенное снижение уровня безработицы

«Сегодня сформировался ярко выраженный рынок труда соискателя. Мы четко видим, что запрос на кадры на сегодняшний день превышает количество граждан, которые ищут работу, в ближайшее время мы не планируем никаких изменений на рынке труда с точки зрения всплеска безработицы. Наоборот, безработица будет находиться на этих низких отметках и постепенно снижаться», – заявил Котяков.