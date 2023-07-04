Эксперт оценил идею о принудительном выселении шумных соседей
Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ Павел Степура в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова о принудительном выселении шумных жильцов по заявлению их соседей.
Ранее Чернышов предложил указать в Жилищном кодексе количество жалоб в полицию, после которого шумных соседей могут принудительно выселить. Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, принудительное выселение должно грозить после 15 заявлений в полицию в течение года.
Это странная инициатива, и вот почему: у нас до сих пор нет общероссийского закона о тишине, который бы регламентировал, когда можно шуметь, когда нельзя. В настоящее время существуют только такие региональные законы. Проект общероссийского закона пока лежит в Госдуме, и он очень сырой, в нем множество непонятных положений, провоцирующих конфликтные ситуации. При этом данная инициатива уже предполагает конкретное наказание в рамках еще несуществующего закона - именно в масштабе всей страны. На сегодняшний день это бессмыслица.Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ
Комментируя региональные законы о тишине, специалист заявил, что с ними есть "целый ворох проблем".
"Например, если рассматривать закон о тишине, который уже достаточно давно действует в Москве, то нужно отметить, что соглашение между МВД и столичным правительством, согласно которому МВД получило право наказывать нарушителей тишины, было подписано совсем недавно. Однако такое есть не во всех регионах, не везде нарушителей действительно могут наказывать", — сказал эксперт.
Такая мера как выселение за шум, указанная в инициативе, предполагает лишение человека его собственности, подчеркнул Степура.
"В Советском Союзе, например, были жильцы квартир, которые при этом не являлись их собственниками. И их можно было куда-то переселить. А сегодня, получается, будет лишение собственности за шум? С практической точки зрения это выглядит неуместно - лишать собственности можно только по суду. При этом у нас сейчас даже не могут выселить и лишить собственности злостных неплательщиков, задолжавших крупные суммы. А тут предлагается выселять только за шум - это нереально", — заключил специалист.
Ранее члены Ассоциации юристов России в комментарии "Российской газете" разъяснили, как действовать рядовому гражданину, страдающему от шумных соседей.