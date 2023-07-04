Эксперт оценил идею о принудительном выселении шумных соседей

Это странная инициатива, и вот почему: у нас до сих пор нет общероссийского закона о тишине, который бы регламентировал, когда можно шуметь, когда нельзя. В настоящее время существуют только такие региональные законы. Проект общероссийского закона пока лежит в Госдуме, и он очень сырой, в нем множество непонятных положений, провоцирующих конфликтные ситуации. При этом данная инициатива уже предполагает конкретное наказание в рамках еще несуществующего закона - именно в масштабе всей страны. На сегодняшний день это бессмыслица.

Павел Степура Руководитель проекта "Дом и двор", эксперт по ЖКХ