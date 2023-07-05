Варшавер ответил Певцову на его слова о смерти «Ленкома» без Захарова

Заслуженный деятель искусств России, руководитель театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил в беседе с NEWS.ru, что был крайне удивлен высказыванием депутата и актера Дмитрия Певцова, заявившего о смерти «Ленкома» без Захарова. Варшавер отметил, что при этом парламентарий сейчас в числе прочих артистов представляет «Ленком» на «Больших гастролях», проходящих в Краснодарском крае.
Он пишет, что рад тому, что ушел из театра. И что этот театр — не его дом. Странно. Во-первых, Дмитрий Анатольевич играет на сцене «Ленкома» не только в спектакле «Юнона и Авось», но и в спектаклях «Все оплачено» и «Женитьба», так что он, мягко говоря, лукавит. А разве то, что эти и многие другие спектакли Марка Захарова и других режиссеров так восторженно принимает публика, то, что театр сохраняет все захаровское наследие, что он полон зрителей, получает награды, выступает в госпиталях, говорит о его гибели? — воскликнул Варшавер.
Директор театра подчеркнул, что своими словами Певцов задел других артистов. Он отметил, что сильно огорчен таким неожиданным поведением уважаемого артиста и депутата.
По-моему, это некорректное высказывание артиста по отношению к его коллегам, которые продолжают считать Певцова членом труппы и выходят с ним на сцену. А он заявляет: «Я рад, что не работаю в этом театре», — заключил Варшавер.
Ранее Певцов заявил в интервью, что «Ленком» прекратил свое существование сразу после смерти Захарова в 2019 году. По словам народного артиста РФ и депутата Госдумы, сейчас это уже не тот театр, который он считал своим домом на протяжении 30 лет. При этом Певцов признал, что продолжает играть в нескольких спектаклях, упомянув «Юнону и Авось».