Варшавер ответил Певцову на его слова о смерти «Ленкома» без Захарова

Он пишет, что рад тому, что ушел из театра. И что этот театр — не его дом. Странно. Во-первых, Дмитрий Анатольевич играет на сцене «Ленкома» не только в спектакле «Юнона и Авось», но и в спектаклях «Все оплачено» и «Женитьба», так что он, мягко говоря, лукавит. А разве то, что эти и многие другие спектакли Марка Захарова и других режиссеров так восторженно принимает публика, то, что театр сохраняет все захаровское наследие, что он полон зрителей, получает награды, выступает в госпиталях, говорит о его гибели? — воскликнул Варшавер.