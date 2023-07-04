Мишустин: Потребители смогут проверять подлинность слабоалкогольной продукции с 1 сентября

С 1 сентября потребители смогут проверять подлинность и качество своих покупок, в том числе слабоалкогольной продукции. Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с руководством Совфеда во вторник, 4 июля.

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В ходе заседания речь шла в том числе о трагедии из-за массового отравления россиян алкоголем, в том числе с летальными исходами. В июне они регистрировались в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской областях, а также в Удмуртии. Большинство из них связывают с употреблением напитка «Мистер Сидр».

Мишустин заявил, что ситуация не связана с мораторием на проверки бизнеса, а является следствием преступления. Виновные уже найдены и понесут ответственность. Он отметил, что людей может беспокоить, как осуществляется сбыт напитков — для этого уже прорабатываются вопросы, связанные с организацией розничной торговли алкоголем.

Премьер напомнил, что с этой целью скорректировали и российское законодательство. С 1 сентября покупатели смогут больше узнать о подлинности и качестве своих покупок — они могут уточнить, как и где произведена та или иная продукция.