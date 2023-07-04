Путин назвал лучший город в условиях вечной мерзлоты

Якутск является лучшим городом в условиях вечной мерзлоты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, его слова приводит РИА Новости.

Мэр Якутска Евгений ГРигорьев, один из выпускников академии, присутствовавший на встрече с главой государства, рассказал о планах сделать Якутск лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.

«Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет», — сказал в ответ Путин и задал вопрос о развитии местной инфраструктуры.