Путин назвал лучший город в условиях вечной мерзлоты
Якутск является лучшим городом в условиях вечной мерзлоты. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин во время общения с выпускниками высшей школы госуправления РАНХиГС, его слова приводит РИА Новости.
Мэр Якутска Евгений ГРигорьев, один из выпускников академии, присутствовавший на встрече с главой государства, рассказал о планах сделать Якутск лучшим городом в условиях вечной мерзлоты.
«Я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет», — сказал в ответ Путин и задал вопрос о развитии местной инфраструктуры.
Помимо того, глава государства поинтересовался о таянии вечной мерзлоты, однако ему ответили, что на данный момент серьезных изменений не наблюдается. При этом президент попросил внимательно следить за ситуацией.