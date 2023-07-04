Россиян предупредили об опасности при оформлении шенгена

Российских туристов, собирающихся подавать документы на шенгенские визы, предостерегли от «серых» посредников. Об опасности при оформлении шенгена россиян Ассоциации Туроператоров России (АТОР).

Эксперты отмечают, что трудности с получением виз привели к росту числа сомнительных компаний и фейковых сайтов, предлагающих платные услуги.

Так, на сайтах по меньшей мере семи визовых центров (Франции, Австрии, Эстонии, Чехии, Болгарии, Ирландии и Словакии), обслуживаемых VFS Global, уже появилось предупреждение «остерегаться посредников». Уточняется, что именно этот оператор — единственный авторизованный партнер генеральных консульств вышеуказанных государств.

«Дополнительные услуги и визовые сборы оплачиваются по запросу в визовом центре, — говорится в публикации. — Визовый центр не взимает какой-либо дополнительной платы за оформление записи».

Более того, в АТОР указали, что при обращении к неавторизованным фирмам существуют серьезные риски, связанные с передачей персональных данных (загранпаспорта, банковских выписок). В результате путешественники могут не только не получить визы и потерять заплаченные за посредничество средства, но и даже не вернуть загранпаспорт.

Поэтому представители туротрасли рекомендуют тем, кто опасается допустить ошибки при самостоятельном заполнении анкеты или на этапе подготовки документов на визу, обратиться к проверенным туроператорам.