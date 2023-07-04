Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после сбоя.

«В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ «Днепровская». Станция работает штатно», — сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, собственные нужды станции запитаны по штатной схеме.