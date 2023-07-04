Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после сбоя.
«В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ «Днепровская». Станция работает штатно», — сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.
По его словам, собственные нужды станции запитаны по штатной схеме.
Нарушений в работе АЭС нет.
Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что киевский режим минувшей ночью отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжавшую электричеством Запорожскую АЭС.