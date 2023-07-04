$89.33+0.9497.26+1.24

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено после сбоя.

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено
© РИА Новости

«В 14:00 закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ «Днепровская». Станция работает штатно», — сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

По его словам, собственные нужды станции запитаны по штатной схеме.

Нарушений в работе АЭС нет.

Зеленского просят разработать закон на случай ЧС на Запорожской АЭС

Ранее советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что киевский режим минувшей ночью отключил Днепровскую линию электропередачи, снабжавшую электричеством Запорожскую АЭС.

1