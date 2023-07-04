В России вырос спрос на услугу по определению местоположения абонента

Количество нелегальных запросов на определение местоположения абонента за первое полугодие этого года увеличилось в 1,5 раза по сравнению с данными за прошлый год. Эксперты связывают это с общим ростом числа онлайн-мошенничеств. Об этом пишут «Известия».

© Unsplash

Всего за январь-июнь было зарегистрировано около 35 тысяч таких запросов, в то время как за весь 2022 год их было более 55 тысяч. Этот рост связывается с увеличением числа онлайн-мошенничеств. Отмечается, что «сервисом» могут пользоваться как ревнивые мужья и жены, так и те, кто хочет взыскать долг с определенного человека. Также незаконно определять геолокацию могут преступники, готовящие, например, квартирную кражу.

По словам аналитика Kaspersky Digital Footprint Intelligence Александра Забровского, предоставить данные злоумышленники могут по дате и времени последнего действия абонента, а предоставить координаты пользователя в режиме реального времени они не могут.

Больше всего таких запросов пришлось на май - 26 317. В частности, в период с 14 по 28 мая ежедневно в среднем появлялось 1,5 тыс. таких запросов. По словам экспертов, в среднем мобильный «пробив» стоит около 30 тыс. рублей.

«Цены на подобные услуги — вещь довольно эфемерная, продавцы не гнушаются использовать демпинг по отношению к разным источникам данных, и в большинстве случаев это мошенники, которые, получив деньги, ничего не предоставляют в ответ», — рассказал источник, близкий к одному из сотовых операторов.