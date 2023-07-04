У посольства США в Москве появились плакаты с призывами к сотрудничеству с ФСБ России
В центре столицы, рядом с посольством США, появились плакаты, предположительно, с призывом к иностранным гражданам сотрудничать с российскими спецслужбами. Об этом «Вечерней Москве» стало известно во вторник, 4 июля.
На плакатах, установленных в витринах за стеклом и на электронных билбордах, изображен Кремль, а также написано приветствие на английском языке. В переводе на русский оно звучит как «Добро пожаловать в нашу мирную страну. За счет заведения, ФСБ».
В пресс-службе ведомства появление этих объявлений в центре столицы комментировать отказались.
Подобная акция от неизвестных уже проходила в начале 2023 года. По мнению источника «ВМ», данная мера могла оказаться ответом на деятельность американских спецслужб, которые выполнили те же действия весной 2022 года в Вашингтоне. Таргетированная реклама, которая появлялась в соцсетях только в окрестностях и на территории посольства РФ с США, призывала сотрудничать с американской разведкой.