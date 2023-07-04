У посольства США в Москве появились плакаты с призывами к сотрудничеству с ФСБ России

В центре столицы, рядом с посольством США, появились плакаты, предположительно, с призывом к иностранным гражданам сотрудничать с российскими спецслужбами. Об этом «Вечерней Москве» стало известно во вторник, 4 июля.

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На плакатах, установленных в витринах за стеклом и на электронных билбордах, изображен Кремль, а также написано приветствие на английском языке. В переводе на русский оно звучит как «Добро пожаловать в нашу мирную страну. За счет заведения, ФСБ».

В пресс-службе ведомства появление этих объявлений в центре столицы комментировать отказались.