В Петербурге подписали закон о введении курортного сбора

С 1 апреля 2024 года в Северной столице будут взимать курортный сбор в размере 100 рублей в сутки. Соответствующий закон "О введении на территории Санкт-Петербурга курортного сбора" подписан губернатором Александром Бегловым. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

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Официально датой начала сбора станет 1 октября уже этого года. Но с 1 октября 2023 года по 31 марта 2024 года размер сбора составит ноль рублей в сутки. То есть система будет работать в тестовом режиме и взимание средств никак не скажется на состоянии кошельков туристов. А вот с 1 апреля брать начнут деньги реальные: упомянутые 100 рублей в сутки на одного человека (за фактическое проживание в объекте размещения - гостинице). Закон касается только совершеннолетних.

В день заезда сбор не предусмотрен. Также установлено более 20 льготных категорий, которые полностью освобождены от его уплаты. Среди них многодетные семьи; лица, постоянно работающие на территории города на основании трудового договора или служебного контракта; ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, граждане, направленные в зону СВО и некоторые другие категории.

Взимать сбор и перечислять его в городской бюджет обязаны гостиничные службы.