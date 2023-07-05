Мизулина объяснила, почему блогерам Чекалиным отказали в снятии ареста с имущества

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала ситуацию с блогерами Валерией и Артемом Чекалиными в своем Telegram-канале.

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Мизулина объяснила, почему суд отказал блогерам в снятии ареста с автомобилей Rolls-Royce и денежных счетов. По словам общественного деятеля, Чекалины не погасили свой долг в полной мере.

«По моей информации, пени и штрафы на текущий момент не выплачены, это очень большая сумма — более 150 млн рублей. Поэтому, конечно, уголовное дело не закрыто, и вполне понятно, что накладываются обеспечительные меры, такие как блокировка счетов и арест движимого и недвижимого имущества, — заявила Мизулина.

4 июля стало известно, что блокировка денежных счетов и арест имущества Чекалиных остается в силе по решению суда. Прокурор возразила, что изъятые машины — это вещественные доказательства по делу и потому не могут быть возвращены до завершения расследования. Суд с этими доводами согласился.

В марте Чекалиной предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов на общую сумму более 311 млн руб. Ее мужу предъявлено обвинение в пособничестве в уклонении от уплаты налогов. Позже блогеры погасили долг перед налоговой.

Кроме того, Чекалиным предъявили обвинение в отмывании 130 млн руб. По информации следствия, в апреле 2021 года супруги приобрели доллары на 130 млн рублей, чтобы скрыть источник доходов. Суд в качестве меры пресечения запретил Чекалиным пользоваться интернетом и вести блог.