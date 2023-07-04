Суд отказал блогеру Лерчек в снятии ареста со счетов

Суд отклонил просьбу блогеров Валерии (Лерчек) и Артема Чекалиных снять арест с автомобилей Rolls-Royce и денежных счетов. Об этом пишет ТАСС.

В ходе слушаний адвокат семьи Константин Третьяков заявил, что блогеры полностью оплатили долг по налогам в размере 311 млн рублей, а, следовательно, законных причин лишать их имущества нет.

Однако прокурор заявила, что изъятые машины являются вещественным доказательством по делу. В связи с этим транспортные средства не могут вернуть владельцам до тех пор, пока идет следствие. Суд с этими доводами согласился.