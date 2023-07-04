"Кинопоиск" обжалует штраф за демонстрацию ЛГБТ-сцен без маркировки
В онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" прокомментировали решение суда оштрафовать сервис на миллион рублей за демонстрацию фильмов, содержащих ЛГБТ-сцены без маркировки "18+". Речь, напомним, идёт о картинах "Идеальные незнакомцы", "Дылда", "Английский цирюльник", "Купе номер шесть", "Жадность" и "Дневник Бриджит Джонс: Грани разумного".
Как уведомила пресс-служба стриминга, "Кинопоиск" планирует обжаловать решение суда, считая "критерии для определения демонстрации" недостаточными.
"По данным фильмам мы заменили возрастную маркировку на "18+", как только Роскомнадзор признал их демонстрацией нетрадиционных отношений", - отмечается в сообщении пресс-службы, предоставленном "Кинократии".
В нём также выражается надежда на смягчение судебной практики в отношении онлайн-кинотеатров в сторону предупреждений, предваряющих штраф.
Напомним, ранее штраф на 3,8 млн рублей за "Идеальных незнакомцев" без маркировки получил сервис START.