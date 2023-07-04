"Кинопоиск" оштрафовали на 1 млн рублей за демонстрацию фильмов с ЛГБТ

Замоскворецкий суд Москвы во вторник оштрафовал на 1 млн рублей онлайн-кинотеатр "Кинопоиск" за показ фильмов с демонстрацией нетрадиционных сексуальных отношений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать ООО "Кинопоиск" виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ (распространение среди несовершеннолетних с использованием интернета информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения) и назначить штраф в размере 1 млн рублей", - говорится в постановлении судьи.

Поводом для этого решения стало то, что "Кинопоиск" не разместил маркировку "18+" на транслируемых видеосервисом фильмах "Дневник Бриджит Джонс", "Жадность", "Английский цирюльник", "Идеальные незнакомцы".