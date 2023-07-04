Названы главные направления для командировок у россиян

В топ наиболее востребованных направлений для делового туризма в 2023 году вошли Москва и Стамбул. Главные маршруты для командировок назвали аналитики онлайн-сервиса для организации командировок «OneTwoTrip для бизнеса», их исследование публикует газета «Известия».

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Отмечается, что чаще всего в первом полугодии 2023 года россияне летали по работе в города внутри страны (90,5 процента авиазаказов). При этом больше всего поездок (29,6 процента от общего числа бронирований по России) пришлось на Москву. На втором месте в рейтинге оказался Санкт-Петербург (12,6 процента), а на третьем — Екатеринбург (4,3 процента). Кроме того, востребованными российскими городами для делового туризма стали Сочи, Казань и Иркутск.

Самым популярным зарубежным городом для командировок россиян оказался Стамбул (19,5 процента). Вторую строчку заняла Алма-Ата (8,1 процента), а третью — Ереван (7,9 процента). Также большим спросом у деловых туристов пользовались Минск, Ташкент, Дубай, Анталья, Астана, Бишкек и Баку.