Москалькова обратилась к чеченским следователям

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обратилась в управление Следственного комитета России (СКР) по Чеченской Республике после избиения журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Об этом она сообщила РИА Новости.

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«Я направила телеграммы в Следственный комитет Чечни и прокурору Чеченской Республики», — сообщила омбудсмен.

Москалькова попросила уполномоченного по правам человека в Чечне Мансура Солтаева обеспечить Милашиной и Немову безопасность, а также оказать им необходимую медицинскую помощь.

4 июля на Милашину и Немова напали в Чечне. Их машину по дороге из аэропорта Грозного заблокировали три автомобиля, из которых вышли вооруженные люди. Они избивали и приставляли к голове журналистки и адвоката, которые приехали на оглашение приговора супруги бывшего чеченского судьи Зареме Мусаевой: пистолет со словами «Вас предупреждали. Уезжайте отсюда и ничего не пишите».

Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, Милашина периодически теряет сознание, ее голова вся в зеленке и обрита наголо, а Немов с трудом говорит и передвигается, у него ножевое ранение в ногу. Глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев, реагируя на избиение бывшей сотрудницы «Новой газеты», заявил, что в организации изучают ситуацию, но за помощью к ним никто не обращался.