Лепс заплатил миллион рублей за уничтожение танка Leopard
Певец Григорий Лепс рассказал в своем Telegram-канале, что сдержал обещание и заплатил миллион рублей российскому военнослужащему, подбившему немецкий танк Leopard.
«Я ответил за свои слова», - написал артист.
Он опубликовал видео, на котором военнослужащий с позывным «Веном» подтверждает получение денег, показывая пачку пятитысячных купюр.
Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума группа артистов, в том числе Григорий Лепс, предложила платить по одному миллиону рублей тем, кто выведет из строя бронетехнику западного производства.
Артисты рассказали о том, что выплаты будут сделаны из их личных средств. К инициативе, помимо Лепса, присоединились певец Николай Басков, лидер группы «Земляне» Владимир Киселев, а также телеведущая Юлия Барановская.