Лепс заплатил миллион рублей за уничтожение танка Leopard

Певец Григорий Лепс рассказал в своем Telegram-канале, что сдержал обещание и заплатил миллион рублей российскому военнослужащему, подбившему немецкий танк Leopard.

«Я ответил за свои слова», - написал артист.

Он опубликовал видео, на котором военнослужащий с позывным «Веном» подтверждает получение денег, показывая пачку пятитысячных купюр.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума группа артистов, в том числе Григорий Лепс, предложила платить по одному миллиону рублей тем, кто выведет из строя бронетехнику западного производства.