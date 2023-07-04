В Госдуме предложили критерии выселения шумных соседей

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов предложил указать в Жилищном кодексе количество жалоб в полицию, после которого шумных соседей могут принудительно выселить. Об этом сообщает РИА Новости.

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Такую инициативу Чернышов направил вице-премьеру Марату Хуснуллину. По мнению депутата, принудительное выселение должно грозить после 15 заявлений в полицию в течение года.

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В письме депутата подчеркивается, что каждый пятый житель России каждый день «страдает от слишком шумных соседей». Главной проблемой Чернышов назвал нарушения сна, с которыми сталкиваются 30 процентов страдающих соседей.

Депутат привел статистику, согласно которой 19 процентов россиян стали реже отдыхать дома из-за шумящих соседей. По 11 процентов жалуются на выросшую раздражительность и на то, что шум мешает им работать удаленно. Еще восемь процентов испытывают постоянную головную боль из-за шумных соседей.

В то же время 45 процентам жителей страны приходилось решать бытовые конфликты с соседями самостоятельно, а у каждого десятого ситуация доходила до скандала.

Более половины россиян заявили, что соседи в многоквартирных домах не должны решать бытовые конфликты собственными усилиями.

Депутат рассказал, что каждый год в РФ совершаются тяжкие и особо тяжкие преступления из-за шума в многоквартирных домах. В июне 2023 года в результате конфликта из-за шума на лестничной площадке был убит житель Ростова-на-Дону.

Возможность принудительного выселения из жилья по решению суда предусмотрена в статье 91 Жилищного кодекса РФ. Чернышов назвал формулировку статьи расплывчатой, в статье идет речь о «систематическом нарушении прав и законных интересов соседей», но не расшифровывается понятие «систематическое».

В апреле суд Барнаула, руководствуясь этой статьей, обязал шумного жильца продать квартиру и переехать. В иске его соседей утверждалось, что мужчина шумит почти каждую ночь - кричит, слушает музыку, из его квартиры доносятся звуки драк и нецензурная брань. Соседи не раз обращались в органы местного самоуправления, прокуратуру и администрацию президента России.