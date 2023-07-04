Росавиация: аэропорт Внуково возобновил работу

Об этом сообщает ведомство в своём Telegram.

Ранее Росавиация сообщила, что ограничения на работу коснулись лишь Внукова, все остальные аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно.

До этого поступала информация, что пять самолётов, которые должны были приземлиться в столичном аэропорту Внуково, направлены в другие аэропорты.