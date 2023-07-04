Установлен диагноз у 11 отравившихся мясом медведя россиян

«За жителями поселка без клинических проявлений заболевания, употреблявшими зараженное мясо, установлено медицинское наблюдение. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обращается к населению с просьбой не скрывать факт употребления мяса медведя, добытого в ст. Куанда Каларского района, и обращаться за медицинской помощью», — сообщили в Роспотребнадзоре.