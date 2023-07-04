Установлен диагноз у 11 отравившихся мясом медведя россиян

Причина отравления 11 россиян, попробовавших мясо медведя, — паразитарное заболевание трихинеллез. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.
Как рассказали в службе, в регионе проводится подворовый обход — специалисты управления Роспотребнадзора по региону пытаются установить, кто еще мог употреблять зараженное мясо.
«За жителями поселка без клинических проявлений заболевания, употреблявшими зараженное мясо, установлено медицинское наблюдение. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обращается к населению с просьбой не скрывать факт употребления мяса медведя, добытого в ст. Куанда Каларского района, и обращаться за медицинской помощью», — сообщили в Роспотребнадзоре.
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