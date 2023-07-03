Принц Гарри пропустил свадьбу своего друга

Герцога Сассекского принца Гарри и его супруги Меган Маркл не оказалось в числе гостей на свадьбе Джека Манна, который выполнял роль шафера жениха на церемонии их бракосочетания в 2018 году. Об этом сообщает Daily Mail.

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Свадьба 40-летнего Джека Манна и остеопата Изабеллы Кларк прошла в минувшие выходные в церкви Святого Петра в Саттоне. Среди гостей был друг принца Гарри и крестный отец его племянницы принцессы Шарлотты Томас ван Страубензи.

Джек Манн был запечатлен на свадебной фотографии принца Гарри вместе с другими его близкими друзьями. Он познакомился с внуком Елизаветы II во время учебы в Королевской военной академии Сандхерст.

Однако поддерживал ли Джек Манн отношения с герцогом Сассекским после его отъезда в США, неизвестно. В своей книге «Запасной» принц Гарри упоминал, что рассорился с некоторыми из старых товарищей после того, как начал критиковать королевскую семью Великобритании.