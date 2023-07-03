Принц Гарри пропустил свадьбу своего друга
Герцога Сассекского принца Гарри и его супруги Меган Маркл не оказалось в числе гостей на свадьбе Джека Манна, который выполнял роль шафера жениха на церемонии их бракосочетания в 2018 году. Об этом сообщает Daily Mail.
Свадьба 40-летнего Джека Манна и остеопата Изабеллы Кларк прошла в минувшие выходные в церкви Святого Петра в Саттоне. Среди гостей был друг принца Гарри и крестный отец его племянницы принцессы Шарлотты Томас ван Страубензи.
Джек Манн был запечатлен на свадебной фотографии принца Гарри вместе с другими его близкими друзьями. Он познакомился с внуком Елизаветы II во время учебы в Королевской военной академии Сандхерст.
Однако поддерживал ли Джек Манн отношения с герцогом Сассекским после его отъезда в США, неизвестно. В своей книге «Запасной» принц Гарри упоминал, что рассорился с некоторыми из старых товарищей после того, как начал критиковать королевскую семью Великобритании.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл покинули Великобританию в 2020 году. С тех пор они не раз критиковали королевскую семью в выступлениях, интервью и мемуарах.