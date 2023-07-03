Актер Кяро заявил о нежелании сниматься у Михалкова

Актер Кирилл Кяро заявил, что не хочет работать с режиссером Никитой Михалковым. Его слова приводит StarHit.

Кяро признался, что на старте своей карьеры он хотел поработать с Михалковым, поскольку ему нравились его ранние фильмы. Но с течением времени мнение актера полностью поменялось.

«Сейчас я понимаю, что уже не хочу, ничему я у него уже не научусь. Может, и ошибаюсь», — сказал он.

Кяро отметил, что его мнение никак не связано с политическими взглядами Михалкова. По его словам, главной причиной стала огромная разница между ними, а с режиссером у актера «должны быть искренность и откровенность».