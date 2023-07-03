Мать подавшей сигнал о помощи в эфире девочки объяснила ее поступок

Мать девочки, показавшей в эфире Первого канала жест жертв домашнего насилия, заявила, что об этом ее попросили сами журналисты. Соответствующее заявление она сделала в беседе с «Днем во Владимире».

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«Я больше никому не верю! Я сама выйду на правоохранительные органы и добьюсь справедливости, а корреспонденты вместе с ведущими Первого канала понесут перед законом ответственность за то, что решили нажиться на нас с детьми, специально попросив мою дочь показать этот жест если она начнет запинаться, чтобы переснять заново», — приводятся в тексте слова матери девочки.

Напомним, что инцидент произошел в эфире передачи «Мужское/Женское», гостями которой стали бывшие супруги. При этом женщина воспитывала двух детей — восьмилетнюю (от первого брака) и четырехлетнюю (от второго брака) дочерей. Мать девочек не хотела, чтобы экс-супруг виделся с младшей девочкой, которая является его дочерью и телеканал, по ее словам, обещал ей помочь с лишением бывшего мужа прав на ребенка, поскольку «есть за что».