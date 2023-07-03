Студенты — участники СВО смогут перевестись с платного обучения на бюджет

Студенты — участники спецоперации смогут перевестись с платного обучения на бюджет. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту постановления, для перевода с платного обучения в университете на бюджет студент должен будет подать заявление и представить документ, который подтвердит его статус участника спецоперации. Решение по перераспределению вакантных мест будет принимать специальная университетская комиссия, говорится в документе.

В частности, указывается, что на основании решения комиссии вузы смогут перераспределить имеющиеся вакантные бюджетные места с одной профессии на другую профессию, с одной специальности на другую специальность, с одного направления подготовки на другое направление.

«Здесь мы опираемся на решения Президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет», — приводятся слова главы Минобрнауки Валерия Фалькова в соцсетях ведомства.