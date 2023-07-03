Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже Гершковичем

Посол США в РФ Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась в понедельник, 3 июля, с обвиняемым в шпионаже Эваном Гершковичем. Об этом пишет обозреватель Анна Симмонс в статье для Wall Street Journal.

Автор статьи пояснила, что Трейси получила консульский доступ вторично. Ранее она уже встречалась с репортером.

По ее данным, официальные лица Соединенных Штатов неоднократно обращались к российской стороне с просьбами о встрече с Гершковичем.

Визит состоялся через несколько дней после того, как суд удовлетворил ходатайство Федеральной службы безопасности России (ФСБ) о продлении срока содержания репортера под стражей как минимум до 30 августа, заметила Симмонс.

В посольстве США подтвердили данные, опубликованные в WSJ, пишет РИА «Новости».

«Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня», -уточнили в дипмиссии.