В России отменили нормативы по охвату населения тестами на COVID-19

Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирус. Постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

В документе отмечается, что абзацы 2-6 подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом» следует признать утратившими силу.

Напомним, что в апреле 2022 года ведомство ввело трехуровневую систему, в рамках которой предписывалось проводить тестирование населения с учетом уровня эпидемического процесса.

Ранее гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что планете следует подготовиться к возможному появлению более опасного вируса, чем SARS-CoV-2.