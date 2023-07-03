Блиновскую в 2019 году штрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции

Блогершу и создательницу «Марафона желаний» Елену Блиновскую в 2019 году оштрафовали за нарушение мер по противодействию коррупции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в московском суде.

Размер штрафа составил 20 тысяч рублей.

В 2019 году Блиновская наняла бывшего налогового инспектора, которая ранее, работая на госслужбе, приезжала к ней с проверками. Позже адвокаты блогерши сказали, что решение о найме экс-налоговика было неумышленным.

26 мая сообщалось, что следствие наложило арест на 136 счетов Блиновской и ее мужа по уголовному делу о неуплате около миллиарда рублей налогов. В различных банках Москвы хранились сотни миллионов рублей в различной валюте.