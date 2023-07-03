В Краснодарском крае енот украл у отдыхающих сосиски и съел их
На винном заводе «Фанагория» в Краснодарском крае енот отобрал у туристов всю еду, приготовленную для пикника. Об этом сообщил Telegram-канал »Краснодар край».
По данным источника, группа отдыхающих посетителей завода разложила продукты на покрывале, чтобы пообедать на свежем воздухе. Неожиданно к ним пришел дикий енот, который совсем не боялся людей. Животное понюхало абрикосы, но они ему не понравились. Тогда енот схватил ртом лаваш и утащил его в лес. Через какое-то время животное вернулось за новой порцией.
Туристы снимали енота на камеру мобильного телефона. Видеосъемка его совсем не смущала, он подходил и обнюхивал объектив. С помощью еды туристы заставили животное встать на задние лапы, чтобы рассмотреть его пол. Как оказалось, это была енотиха. Самке настолько понравилось печенье, что она решила не отходить далеко от стола.
Енотиха съела весь хлеб, сосиски и курицу. При этом более здоровые продукты ее не заинтересовали.