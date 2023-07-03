В Краснодарском крае енот украл у отдыхающих сосиски и съел их

На винном заводе «Фанагория» в Краснодарском крае енот отобрал у туристов всю еду, приготовленную для пикника. Об этом сообщил Telegram-канал »Краснодар край».

По данным источника, группа отдыхающих посетителей завода разложила продукты на покрывале, чтобы пообедать на свежем воздухе. Неожиданно к ним пришел дикий енот, который совсем не боялся людей. Животное понюхало абрикосы, но они ему не понравились. Тогда енот схватил ртом лаваш и утащил его в лес. Через какое-то время животное вернулось за новой порцией.

Туристы снимали енота на камеру мобильного телефона. Видеосъемка его совсем не смущала, он подходил и обнюхивал объектив. С помощью еды туристы заставили животное встать на задние лапы, чтобы рассмотреть его пол. Как оказалось, это была енотиха. Самке настолько понравилось печенье, что она решила не отходить далеко от стола.