В России предложили сделать пятницу сокращенным днем

Россиянам следует предоставить дополнительные нерабочее время по пятницам, этот день следует сделать сокращенным. Данная мера приведет к улучшению профессионального тонуса граждан и решит ряд других проблем, которые во многом провоцируются продолжительными трудовыми неделями, приводит слова сенатора Совета Федерации Айрата Гибатдинова NEWS.ru.

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По его словам, у сокращенной недели есть ряд преимуществ, в дальнейшем эту меру следует закрепить на законодательной основе. К числу плюсов подобного нововведения сенатор отнес относительно низкий уровень профессионального выгорания сотрудников, экономию нервов, сохранение психического здоровья работников, а также повышение качества работы.

Продолжительная рабочая неделя, по мнению сенатора, напротив, создает ряд негативных последствий для россиян. В список минусов так называемой «работы нон-стоп» Гибатдинов включил возникновение хронической усталости, нарушение психологического фона и, как следствие, снижение уровня производительности труда, а также ухудшение качества проделываемой работы.