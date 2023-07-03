В Москве задержали проректора РАНХиГС

По данным Telegram-канала, его обвиняют в мошенничестве. Назаров якобы фиктивно трудоустраивал сотрудников Минобрнауки в университет.

Отмечается, что проректора РАНХиГС задержали 27 июня. 29 июня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Назарову с 29 июня запрещено пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки. Дело проректора университета ведет ГСУ ГУ МВД по Москве», — говорится в сообщении.