В Москве задержали проректора РАНХиГС

В Москве задержали проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Максима Назарова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным Telegram-канала, его обвиняют в мошенничестве. Назаров якобы фиктивно трудоустраивал сотрудников Минобрнауки в университет.
Отмечается, что проректора РАНХиГС задержали 27 июня. 29 июня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.
«Назарову с 29 июня запрещено пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки. Дело проректора университета ведет ГСУ ГУ МВД по Москве», — говорится в сообщении.
До этого в Президентской академии продолжили расширять возможности для желающих бесплатно обучиться специальностям, которые помогут построить успешную карьеру в государственном секторе.