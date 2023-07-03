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В Москве задержали проректора РАНХиГС

В Москве задержали проректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) Максима Назарова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

В Москве задержали проректора РАНХиГС
© РИА Новости

По данным Telegram-канала, его обвиняют в мошенничестве. Назаров якобы фиктивно трудоустраивал сотрудников Минобрнауки в университет.

Отмечается, что проректора РАНХиГС задержали 27 июня. 29 июня Тверской суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий.

«Назарову с 29 июня запрещено пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки. Дело проректора университета ведет ГСУ ГУ МВД по Москве», — говорится в сообщении.

До этого в Президентской академии продолжили расширять возможности для желающих бесплатно обучиться специальностям, которые помогут построить успешную карьеру в государственном секторе.

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