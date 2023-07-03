Автомобиль Смольянинова* восемь раз оштрафовали за июнь

Автомобиль, который принадлежит актеру Артуру Смольянинову* (признан в России иностранным агентом), продолжает получать штрафы в России. Как сообщает «Абзац», Mazda CX-5 только за июнь была оштрафована ГИБДД восемь раз.

Лишь в воскресенье, 11 июня, на машину Смольянинова* оштрафовали четыре раза. Чаще всего автомобиль замечают на превышении скорости — каждый такой эпизод обходится артисту в 500 рублей. При этом оплачивать их актер не спешит — за ним числятся штрафы, которые не оплачены еще с 2022 года, в том числе за нарушение скоростного режима, нарушение разметки, а также размещение транспортного средства на газоне.

Кто находится за рулем Mazda — доподлинно неизвестно. Сам Смольянинов* обосновался в США, где недавно завершил гастроли.

Напомним, в начале января Смольянинов* заявил в интервью, что занял бы сторону Украины, если бы ему пришлось участвовать в боевых действиях. Также он сказал: его не интересует, «что останется от России». Глава Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить в отношении актера уголовное дело из-за «ряда заявлений, направленных против России». 13 января Минюст признал Смольянинова* иноагентом.