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Вирусолог Альтштейн заявил о важности вакцинации от гриппа и COVID-19

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн дал рекомендации по прививкам. Он отметил, что в случае с вирусными заболеваниями стоит прежде всего вакцинироваться от гриппа.

Вирусолог Альтштейн заявил о важности вакцинации от гриппа и COVID-19
© ТАСС

«Можно делать летом, можно делать осенью. Прививки от ковида тоже не отменяются, новая вакцина против штамма «омикрон» используется уже. Это тоже хорошее дело. Интерназальная вакцина против ковида», — сказал Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, важны и другие противовирусные вакцины.

«Самые распространённые инфекции в летний период — кишечные. Из вирусных инфекций — это ротавирусные инфекции», — добавил он.

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