Вирусолог Альтштейн заявил о важности вакцинации от гриппа и COVID-19

«Можно делать летом, можно делать осенью. Прививки от ковида тоже не отменяются, новая вакцина против штамма «омикрон» используется уже. Это тоже хорошее дело. Интерназальная вакцина против ковида», — сказал Альтштейн в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».