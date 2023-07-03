В Госдуме призвали ограничить продолжительность переработок для россиян

Действующее российское законодательство необходимо скорректировать в части регулирования ненормированного рабочего дня россиян. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава комитета по труду и социальной политике Государственной думы Ярослав Нилов, комментируя информацию о рекордном увеличении продолжительности рабочей недели в РФ.

Сегодня за ненормированный рабочий день предоставляется либо несколько дней к отпуску, либо дается небольшое материальное вознаграждение. Однако необходим дифференцированный подход. Некоторые работодатели постоянно привлекают работников в форме ненормированного рабочего дня, — пояснил Нилов.

По его словам, в законодательстве необходимо закрепить ограничения, фиксирующие максимальное количество часов переработки в год: «Соответственно, необходим дифференцированный подход при выплате компенсаций».

Ранее аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza подсчитала, что в первом квартале 2023 года российские работники в среднем трудились по 38,5 часов в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения за последние десять лет,

По оценкам аналитиков, средняя по рынку рабочая загрузка приблизилась к стандартным 40 часам на фоне рекордно низкой безработицы и кадрового дефицита.

Выяснилось, что наибольшее количество часов в неделю отрабатывали занятые в Хакасии и Калужской области (по 40 часов), а также во Владимирской области (39 часов 49 минут), Челябинской области (39 часов. 31 минута) и Калининградской области (39 часов 30 минут).