Врач оценил шансы Дроздова на восстановление после перелома ребер

Благодаря хорошей реабилитации ученый и телеведущий Николай Дроздов сможет восстановиться после перелома ребер, считает врач-терапевт Андрей Кондрахин. Комментируя ситуацию «Пятому каналу», специалист пояснил, что лучше всего могут помочь специальные упражнения и дыхательная гимнастика.

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В прежнее состояние он вернется, безусловно. Если у него какой-то дефект с костным образованием, у него могут сохраняться боль и неприятные ощущения при дыхании. Но при хорошей реабилитации все можно без проблем исправить, — уточнил терапевт.

По его словам, перелом ребер не может пройти бесследно, особенно в пожилом возрасте. Терапевт уточнил, что образование костной мозоли после травмы требует большого количества времени и сил. Кондрахин предупредил, что при переломе, из-за которого человеку тяжело дышать, или при проблемах в период восстановления пациенту необходимо проходить полноценную реабилитацию.