Краснокнижные джейраны в Кыргызстане принесли потомство

У джейранов, завезенных в Кыргызстан полтора года назад, родились детеныши. Сейчас они содержатся в центре по восстановлению этого вида газелей на побережье озера Иссык-Куль. Чем любят полакомиться малыши, узнала корреспондент «МИР 24» Аида Аматбекова.

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Кенже и Баатыр людей не боятся. Особенно «папы» Камчыбека. Узнают по голосу. Он с ними с первых дней жизни, заменил маму: кормит коровьим молоком, а еще обнимает и чешет за ушком.

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«Их мамы сразу после рождения отказались кормить и просто оставили. Мы смотрим за ними сами, и поэтому они не боятся, привыкли», – пояснил смотритель центра.

Они самые маленькие в стаде. Детенышей содержат в отдельном загоне, для их же безопасности. Еще шесть маленьких джейранов живут с мамами в основном вольере. Благодаря материнскому молоку, они вдвое больше Кенже и Баатыра.Джейраны раньше обитали в этих краях, но около 20 лет назад исчезли. Ученые Академии наук республики решили восстановить популяцию. Установили загон в 20 гектаров на побережье.

«Это самое подходящее место для обитания джейранов. Им свойственно жить в пустынных местах, питаются колючками. На этих животных ранее была охота, их мясо и кожа очень ценятся. Браконьеры их истребили, несмотря на то, что животное было занесено в Красную книгу», – сказал смотритель центра восстановления джейранов Камчыбек Аширбаев.

Взрослых особей в Иссык-Кульскую область привезли из Узбекистана. Сейчас животные с детенышами полностью адаптировались к климату, даже поменяли окрас под цвет местной почвы. В комфортных условиях они будут давать приплод ежегодно.

«Когда поголовье увеличится, определенную часть – 20-30 особей, второе, третье поколение, будем постепенно отпускать: вольеры открывать и рядом находится. Животные так постепенно будут выходить», – пояснил заведующий лабораторией зоологии позвоночных животных Института биологии Национальной академии наук Кыргызстана Аскар Давлетбаков.

Животных планируют выпускать в зоны Иссык-Кульской, Баткенской и Джалал-Абадской областей.