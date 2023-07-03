Участников СВО и их детей будут принимать в вузы на льготных условиях

Участники СВО и их дети, а также Герои России и лица, награжденные орденами Мужества, в 2023 году смогут поступить в ВУЗы на льготных условиях, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

© nsn.fm

По его словам, общее число абитуриентов составило более 260 тысяч человек.

Уточняется, что более 660 тысяч заявлений было подано желающими поступить в ВУЗ с начала льготной кампании.