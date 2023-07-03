В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Но циклон уходит на север, погода постепенно начнет улучшаться, хотя эта рабочая неделя вся с постоянными осадками, просто в другие дни их станет меньше. <…> Так как циклон медленно поднимается на север, то вся первая половина недели будет более прохладная с дневными температурами плюс 20-22 градуса, во второй половине недели станет немного теплее", - отметил специалист.