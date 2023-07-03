"Росэнергоатом": Запад хочет за счет инцидента на ЗАЭС вступить в конфликт на Украине

Страны Запада, поддерживающие Киев, стремятся использовать инцидент на Запорожской АЭС (ЗАЭС) для легализации своего непосредственного участия в боевых действиях на Украине в качестве стороны конфликта. Об этом в понедельник заявил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

23 июня постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации, заявил, что РФ крайне настораживают участившиеся утверждения Киева о якобы минировании Россией ЗАЭС. Он отметил, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), недавно посетившая станцию, могла убедиться в абсурдности подобных заявлений.

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"Контрнаступление ВСУ захлебнулось. Западные хозяева Украины понимают, что правящий там режим уже не вытягивает ситуацию. Для них поражение Киева в этом конфликте - это их поражение. Ставки Запад взвинтил изначально сам, точка невозврата в этом смысле пройдена, - сказал Карчаа. - Там понимают, что Украина не вытянет даже при том безумном потоке боеприпасов и всевозможной боевой техники, который поступает извне.

Агрессивные западные политики готовы пойти на все. Организация специальной операции на станции, которая бы привела к ядерному инциденту, по их мнению, создаст правовой "шлюз" для легализации участия НАТО в конфликте".

Именно для этого, по словам собеседника, целенаправленно и последовательно формируется образ РФ как страны, способной осуществить акт ядерного терроризма. "В последующем он будет квалифицирован как угроза для европейского и всего мирового сообщества. Таким образом, по моему мнению, мы в преддверии, на мой взгляд, куда более серьезных событий, чем это может показаться на первый взгляд", - подчеркнул Карчаа.

Как отметил собеседник агентства, западные партнеры Киева не хотят считаться с реалиями, с тем что ЗАЭС является собственностью России, находится на территории и в юрисдикции РФ. "Если раньше распространявшаяся ложь преследовала цель очернить Россию и представить нас в глазах мирового сообщества средоточием вселенского зла, то сейчас использование лжи планируется совсем в других целях. Они подготавливают мировое сообщество к назначению виноватого еще до наступления события, - отметил Карчаа. - Это не провокация, потому что провокация - это нечто, что имитирует угрозу, хотя и очень часто тоже заканчивается весьма печально. В этот раз они не имитируют угрозу, они ее намерены реализовать. Во всяком случае вероятность этого как никогда высока".

Советник главы "Росэнергоатома" также отметил возросшую активность Вооруженных сил Украины на участке линии фронта в районе, где расположена ЗАЭС. "Мы видим концентрацию военной силы на участке линии боевого соприкосновения рядом с Энергодаром и близлежащих к нему территориях. Могу сказать совершенно определенно, что численность украинских сил в течение последнего месяца - полутора [месяцев] увеличилась здесь в разы", - отметил он.

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