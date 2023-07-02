Патриарх Кирилл рассказал о неожиданной реакции прохожих на него

«Когда я посещаю регион, служу в храме или монастыре, вижу духовное благо людей. Через многие скорби мы прошли, создавая епархии, строя храмы. Не все было легко и просто, но скорби эти преломились. Я первый из иерархов РПЦ, вступивший на калининградскую землю, увидел отсутствие признаков веры — храмов. Прохожие с удивлением взирали на меня, и это было любопытство внешних наблюдателей, которые понять не могли, откуда такое "чудище" на этой земле появилось»,— заявил патриарх.