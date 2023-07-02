Патриарх Кирилл во время визита в Калининград рассказал, что казался прохожим "чудищем"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения Калининграда заявил, что в годы становления православия в регионе многие смотрели на него как на "чудище". Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что, когда впервые в качестве иерарха Русской православной церкви (РПЦ) посетил Калининградскую области увидел отсутствие признаков веры в регионе - храмов. "Прохожие с удивлением взирали на меня, и это было любопытство внешних наблюдателей, которые понять не могли, откуда такое "чудище" на этой земле появилось", - заявил он. Патриарх добавил, что за последнее время регион наполнился храмами и верующими. 29 июня в Москве состоялась встреча патриарха Кирилла и кардинала Ватикана Маттео Дзуппи. В ходе встречи патриарх заявил, что "церкви могут совместными усилиями послужить делу мира и справедливости". В пресс-службе Святого престола сообщили, что кардинал Маттео Дзуппи и патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе встречи обсуждали гуманитарные инициативы, которые могли бы способствовать мирному урегулированию конфликта на Украине.