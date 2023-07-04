На Запорожской АЭС приготовились к провокациям ВСУ

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что был прописан алгоритм действий на случай провокации украинских военных в сторону Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Его цитирует РИА Новости.

«В Энергодаре проверены сирены и средства оповещения населения, паники никакой нет, оперативные службы все готовы, алгоритм действий на случай провокации украинских войск прописан», — сообщил Рогов.

Он подчеркнул, что обстановка на ЗАЭС спокойная. По словам главы движения, радиационный фон находится в норме, а персонал атомной станции работает в штатном режиме.