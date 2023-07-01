В Петербурге Эрмитаж провел состязания рыцарей и мастер-классы на VK Fest

Государственный Эрмитаж представил программу, посвященную рыцарскому Средневековью и провел рыцарские турниры и состязания на VK Fest. Также научные сотрудники подготовили мастер-классы, передает корреспондент ТАСС с площадки в парке 300-летия Санкт-Петербурга.

"В этом году Эрмитаж представил программу, посвященную самой романтичной эпохе - рыцарскому Средневековью. Мастер-классы, лекции и игры вдохновлены масштабной выставкой "Цари и рыцари. Роман со Средневековьем", которая открылась накануне в Эрмитаже", - уточнила пресс-служба Эрмитажа.

Центром площадки стал рыцарский городок, где и проходили игровые состязания. Гости площадки наблюдали за схватками, участвовали в гонках и могли посоревноваться в стрельбе из лука.

Посетители авторских мастер-классов могли изготовить камею, шкатулку или подсвечник, щит или корону, изучить технику создания линогравюр. Также гостям предложено познакомиться с работой подмастерья художника.

В первый день фестиваля в Петербурге прошли дожди. Однако это не повлияло на количество посетителей - гости надели дождевики и раскрыли зонты.