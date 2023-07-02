Маск поднял число просматриваемых твиттов до 10 тысяч для подписчиков Twitter Blue

Американский предприниматель и владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск в очередной раз изменил лимит во временных ограничениях на число твитов, которые пользователь может прочитать за день.

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Об этом он написал в своем Twitter. Изначально Маск заявил, что лимиты просмотров твиттов для подписчиков Twitter Blue будут увеличены до 8 тыс публикаций в день, для обычных пользователей — до 800 публикаций, для новых пользователей соцсети — до 400. Спустя три часа Маск решил поднять лимиты до 10 тыс, 1 тыс и 500 твиттов.

До этого Маск заявил, что в сервисе микроблогов временно ограничат количество твитов, которые может прочесть пользователь за сутки. Он отметил, что это связано с борьбой со "сбором данных", а также c предотвращением "манипуляций системой". Верифицированные аккаунты, которые заплатили за синюю галочку $8 в месяц, смогут увидеть 6000 сообщений в день.