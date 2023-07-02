Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина в рамках заключенных с государством контрактов получила свыше 858 миллиардов рублей. Такие данные об обороте раскрыл ведущий телеканала Дмитрий Киселев в эфире программы «Вести недели».

Кроме того, согласно его информации, холдинг «Конкорд» оказал услуг на сумму 845 миллиардов рублей.

«Это не значит, что столько и заработали, но все же говорит о масштабах бизнеса и масштабах амбиций», — отметил журналист.

1 июля стало известно, что со здания «ЧВК Вагнер Центра» в Санкт-Петербурге, где неделей ранее на фоне мятежа Евгения Пригожина прошли обыски, убрали вывеску. До этого утверждалось, что организация продолжает работу в штатном режиме.

Вечером 23 июня Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. Бойцы компании заняли здание штаба Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону, а также двинулись в сторону Москвы. После этого в отношении главы группы было заведено уголовное дело по статье об организации мятежа.