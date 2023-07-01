Бывшего кремлевского врача Сергея Миронова госпитализировали в Москве

Экс-начальника Главного медицинского управления в Кремле Сергея Миронова госпитализировали в Москве , сообщает Telegram-канал Mash. У знаменитого врача выявили острый лимфобластный лейкоз.

Сейчас бывший «главный доктор Кремля» находится в отделении гематологии в средней тяжести под постоянным наблюдением врачей, отметил источник. Ему делают капельницы. Прогноз по поводу его состояния пока не озвучивался.