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Бывшего кремлевского врача госпитализировали с острым лейкозом

Бывшего «главного доктора Кремля» Сергея Миронова госпитализировали с острым лимфобластным лейкозом. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Бывшего кремлевского врача госпитализировали с острым лейкозом
© Olga Kononenko / Unsplash

По информации издания, главного травматолога-ортопеда Минздрава положили в отделение гематологии, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Медики делают мужчине капельницы, чтобы его болезнь не прогрессировала, состояние Миронова находится под постоянным наблюдением врачей.

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Лимфобластный лейкоз — это злокачественное заболевание крови и костного мозга. При этой болезни здоровые клетки крови замещаются опухолевыми, что вызывает жар, повышенную утомляемость, синяки и проблемы со свертываемостью крови. Коэффициент выживаемости для пациентов с таким диагнозом в группах низкого риска составляет более 95 процентов.

В феврале губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали с отравлением. Впоследствии сам губернатор, комментируя информацию о своей госпитализации, заявил, что приболел, но его состояние не критично.

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