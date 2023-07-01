В ЛНР начали прием заявлений о выдаче вида на жительство в РФ

Управление по вопросам миграции МВД по ЛНР начало прием заявлений о выдаче вида на жительство в РФ. Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей МВД по республике.

"В Луганской Народной Республике начат прием заявлений о выдаче вида на жительство в Российской Федерации", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Заявления о выдаче вида на жительство в РФ сотрудники управления по вопросам миграции МВД по региону принимают по предварительной записи в Луганске.